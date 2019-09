Elanco otworzy w Warszawie strategiczny hub wsparcia dla biznesu w marcu 2020 r.

Firma kilka tygodni temu ogłosiła także akwizycję weterynaryjnej części firmy Bayer i kiedy transakcja dojdzie do skutku będzie to firma numer 2 w branży z przychodami 7,6 mld USD.

"Jesteśmy firmą innowacyjną, chcemy skupić się na tworzeniu nowych leków weterynaryjnych i badaniach B+R. Celem jest osiągnięcie równowagi, czyli 50% udziału leków dla zwierząt hodowlanych i zwierząt domowych w naszym portfolio [dziś ten współczynnik wynosi 70% do 30%]. Poza tym Bayer zapewnia nam dostęp do światowych rynków i globalną sprzedaż np. na terenie Chin, gdzie rynek mięsa rośnie najszybciej na świecie. To nie pierwsza taka transakcja w historii firmy. Kilka lat kupiliśmy weterynaryjną część firm Janssen oraz Novartis" - wyjaśnił Cabral w rozmowie z ISBzdrowie.

"Jest to związane ze światowym wzrostem klasy średniej - w ciągu ostatnich 20 lat dołączyło do niej 3 mld ludzi. To z jednej strony oznacza, że wzrasta zapotrzebowanie na mięso, jajka, ryby i to wysokiej jakości, co zmusza hodowców do zadbania o zdrowie zwierząt przeznaczonych na ubój, ale z drugiej też ludzie coraz więcej są w stanie wydać na swoich domowych pupili" - powiedział wiceprezes.