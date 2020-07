Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

"Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podjęła decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Energotest Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w wysokości ok. 9,2 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tym samym dniem podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na wartość firmy w wysokości 7,6 mln zł, co skutkowało spisaniem wartości firmy do zera, wyjaśniono.