Elektrotim stawia na rozwój organiczy, bada nowe segmenty rynku

"Nie jestem wielkim zwolennikiem akwizycji, raczej wzrostu organicznego. Jednak jeśli tylko znajdziemy coś, co jest wartością - może to być technologia, może to być nisza, może to być produkt - za co będzie warto zapłacić, a będzie to kosztować rozsądnie, to takiej akwizycji dokonamy" - powiedział także prezes.