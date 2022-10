Elon Musk szykuje tajny projekt X. Jego częścią ma być Twitter

Elon Musk zapowiada aplikację o nazwie "X", która ma użytkownikom służyć do wszystkiego . Miliarder nie zdradził szczegółów, a samą koncepcję ujawnił w jednym ze swoich wpisów w mediach społecznościowych. Dodał, że zakup Twittera prawdopodobnie przyspieszy powstanie X o 3-5 lat.

Aplikacja do wszystkiego przypominająca chiński WeChat

Bloomberg przyjrzał się archiwalnym wypowiedziom najbogatszego człowieka na świecie , z których wynika, że szykowana przez niego aplikacja może przypominać WeChat. Elon Musk zresztą już wcześniej zachwycał się pomysłem Tencent, który z serwisu komunikacyjnego rozrósł się do swoistego "mini-internetu" używanego na co dzień przez ponad miliard Chińczyków.

Bloomberg zauważa, że WeChat rozrosło się na tyle, że dziś na bazie kodu tejże aplikacji powstają... aplikacje przeznaczone wyłącznie do niej i łączące się z jej interfejsem. Dzięki temu można za jej pośrednictwem m.in. zamówić posiłek z restauracji, dokonywać płatności online i wymieniać pieniądze , sprawdzać wiadomości i newsy.

WeChat to w zasadzie dziś też miejsce do prowadzenia biznesu. Jak zauważa agencja, gospodarka programów tworzonych na tę aplikację jest warta ok. 240 mld dolarów. WeChat zresztą w sobie łączy w sobie usługi oferowane przez Facebooka, Twittera, Ubera i Instagrama.