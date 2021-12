Elon Musk znowu zaskakuje. Przyznał, że myśli o rzuceniu pracy

Znakiem obecnych czasów, gdzie duża część interakcji społecznych przeniosła się do sieci, jest wysyp ludzi, których określa się mianem "influencer" . Wykorzystują swoją popularność i np. dzięki współpracom z firmami zarabiają w mediach społecznościowych duże pieniądze. Szczególnie widoczne jest to na Instagramie .

Wśród influencerów można wymienić m.in. największe gwiazdy kina czy muzyki. Na ogół są to ludzie show biznesu, ale nie biznesmeni. Tymczasem najbogatszy człowiek świata Elon Musk zaskoczył wszystkich swoim wpisem na Twitterze .

Elon Musk dostał wsparcie

CNN zauważa przy tym, że niedawno miliarder zaszokował pytaniem społeczności o to, czy powinien sprzedaż duży pakiet swoich akcji w należącej do niego spółce Tesla. Można było to traktować niepoważnie, ale wkrótce potem zgodnie z większością głosów z ankiety zaczął pozbywać się udziałów w motoryzacyjnej firmie. Sprzedał już akcje warte blisko 12 mld dolarów.