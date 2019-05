Emilewicz: Wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 7% r/r w maju

"Według analityków MPiT w maju wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 7% (r/r)" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS.

"Trudności u naszych głównych partnerów handlowych z zagranicy, nadal wydają się być obojętne dla przemysłu, co widać w poprawie ogólnego wskaźnika PMI zbliżonego do neutralnego (49 pkt w kwietniu), mimo wyjątkowo niskiego wyniku PMI w zakresie zamówień na eksport (choć eksport w marcu był wyjątkowo niski, co głównie wynika z wysokiej bazy sprzed roku). Pozostałe składowe PMI notowały wolniejsze tempo spadku, a ostatnie dane z rynku pracy potwierdziły szybszy wzrost wynagrodzeń (o 7,1%)" - wskazała też minister.