Enefit zakontraktował łącznie ponad 2TWh, zwiększył liczbę klientów w 2019 r.

"Burzliwy koniec roku dla branży energetycznej okazał się dla nas bardzo owocny. Między innymi dzięki świadczeniu usług z zakresu rezerwowej sprzedaży gazu udało nam się osiągnąć rekordowy wolumen sprzedaż. W przypadku gazu był to ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do roku 2018" - powiedział dyrektor zarządzający Enefit w Polsce Maciej Kowalski, cytowany w komunikacie.

Działalność spółki w obszarze OZE wpisuje się w strategię całej Grupy. Eesti Energia dąży do tego, aby do 2023 roku wytwarzać 45% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych, podkreślono.

"Coraz więcej odbiorców energii zwraca uwagę nie tylko na jej cenę, ale także na pochodzenie. Oferowanie zielonej energii może więc wpływać na przewagę konkurencyjną przedsiębiorców. Polska wciąż w dużej mierze opiera się na tradycyjnej energetyce węglowej, co oznacza, że nasz rodzimy rynek daje duże pole do popisu firmom dążącym do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Odnawialne źródła energii to obszar, w którym dostrzegamy duży potencjał. Między innymi z tego powodu chętnie angażujemy się w inicjatywy mające na celu promowanie umów Corporate PPA" - dodał Kowalski.