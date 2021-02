Energa miała szacunkowo 235 mln zł zysku netto, 482 mln zł EBITDA w IV kw.

"Grupa Energa wypracowała w IV kwartale 2020 roku EBITDA ( zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 482 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 30 mln zł (spadek o 6 mln zł r/r). Na wyniki tej Linii pozytywny wpływ miały głównie wyższe wolumeny produkcji energii w elektrowni w Ostrołęce oraz w źródłach wodnych. Wyższe były także przychody ze sprzedaży usług systemowych, natomiast niższe ceny zakupu węgla i biomasy. Niekorzystnie wpłynął z kolei wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższy przychód ze sprzedaży zielonych praw majątkowych, finalnie przekładając się na niższy wynik Linii w ujęciu kwartalnym.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 43 mln zł (wzrost o 119 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał przede wszystkim efekt niskiej bazy. Na koniec 2019 roku utworzona została rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia dot. niekorzystnej taryfy G na 2020 rok w kwocie 125 mln zł. Ponadto, w grudniu 2020 roku rozpoznano rekompensatę wynikającą z finalnego rozliczenia ustawy 'prądowej' z 2019 roku, co zwiększyło wynik o 60 mln zł" - czytamy dalej.