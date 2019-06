Energetyka ostro w górę na giełdzie. Blokada unijnych pomysłów przyjęta z entuzjazmem

- Pan premier zbudował koalicję, która zakwestionowała nowe podejście do porozumień paryskich. Dojście do neutralności energetycznej będzie dla nas oznaczać dramatyczny spadek konkurencyjności - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w radiowej Trójce .

Giełda na wieści z Brukseli zareagowała entuzjastycznie. Akcje spółek energetycznych poszły mocno w górę. Enea , PGE , Tauron i Energa zyskały po 6-9 proc. I to mimo wzrostu notowań praw do emisji CO2 w ostatnim tygodniu znowu powyżej poziomu 26 euro za tonę. Dlaczego ustalenia szczytu dały tyle radości inwestorom?

Gdyby proponowane ustalenia przeszły, to oddawane właśnie do użytku wielkie bloki energetyczne w Opolu i w Turowie, na które PGE wydało przecież kilkanaście miliardów złotych, musiały by skończyć życie dużo wcześniej niż zamierzano. Po 2050 roku ich działanie byłoby prawdopodobnie nieopłacalne. Kto wie jak zareagowałyby teraz na to banki kredytujące inwestycje? Giełda tego się obawiała i w ostatnich tygodniach mocno obniżyła notowania spółek.

Po drugie, blokada kolejnych represji względem emisji CO2 to pierwszy mocny opór, jaki pojawił się w tej sprawie w Unii. UE i tak zaostrzyła przecież swoje wewnętrzne ustalenia i ogranicza emisję bardziej, niż to nakazuje protokół z Kioto. Niestosowany zresztą przez największych emitentów CO2, czyli USA i Chiny, które najwyraźniej wątpią w istotny wpływ emisji CO2 przez gospodarkę człowieka na temperaturę na Ziemi, skoro nie podejmują żadnych działań.

Neutralność klimatyczna

W projekcie wniosków na szczyt unijny, które miały zostać przyjęte w czwartek, znalazł się cel dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 r. Od połowy wieku gospodarka miałaby tyle samo dwutlenku węgla wydzielać, co pochłaniać. Musiałoby to chyba oznaczać wybijanie stad krów, bo sama energetyka i przemysł to by było za mało.