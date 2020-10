Ergo Hestia wykorzysta technologię blockchain do rozliczeń z klientami

Z usługi będą mogli skorzystać m.in. klienci, którym należy się zwrot składki np. za niewykorzystany okres ubezpieczenia po sprzedaży auta . Rozwiązanie umożliwia szybkie przekazanie pieniędzy klientowi, którego numeru konta Ergo Hestia nie posiada. Dzięki wprowadzanej usłudze, wykorzystującej pieniądz elektroniczny, wystarczy do tego numer telefonu, podano.

"Dzięki wykorzystaniu technologii blockchain klienci zaoszczędzą sporo czasu. Rozwiązanie jest intuicyjne, cały proces po stronie klienta trwa minutę i pozwala zadecydować, gdzie trafią zwracane mu środki" - powiedział dyrektor Działu Automatyzacji w Departamencie IT Ergo Hestii Oskar Jedynasty, cytowany w komunikacie.

"Cieszę się, że Ergo Hestia dołącza do firm korzystających z pieniądza elektronicznego opartego na rozproszonym rejestrze Billon. Nasze rozwiązania pomagają firmom, które muszą przekazać pieniądze odbiorcy - klientowi lub partnerowi - bez znajomości jego szczegółowych danych. Firma może przesłać pieniądze bezpiecznie i zgodnie z wymogami prawnymi, a klient jest zadowolony, że otrzymał od razu zwrot pieniędzy" - podsumował szef sprzedaży Billona Jacek Figuła.

Grupę Ergo Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA i STU na Życie Ergo Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: Ergo Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.