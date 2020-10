Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 12% r/r do 849 w I-III kw.

"Trzeci kwartał 2020 roku to bez wątpienia najgorszy kwartał w historii w kontekście niewypłacalności polskich firm (odpowiednio 131 niewypłacalności opublikowanych w oficjalnych źródłach w lipcu, 111 w sierpniu i 127 we wrześniu). Mówimy o wszystkich przypadkach niewypłacalności, czyli tak upadłościach jak i postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdyż dla dostawców oznaczają one taki sam efekt - brak rozliczenia ich należności" - czytamy w komunikacie.