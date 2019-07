forex 22 minuty temu

Euro i dolar najdroższe od 2 miesięcy, frank od 2 lat

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Mocny dolar i wzrost awersji do ryzyka ciążą w ostatnich dniach złotemu. Dziś jest on najsłabszy do euro i dolara od dwóch miesięcy, a do szwajcarskiego franka od ponad 2 lat (czerwca 2017). I jedynie do funta polska waluta się umacnia, bo powrót ryzyka twardego brexitu, co jest jednym z czynników zwiększających awersję do ryzyka na świecie, zdecydowanie dużo mocniej szkodzi funtowi niż złotemu. Brytyjska waluta jest najtańsza od lutego 2018 roku.