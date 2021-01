EY/Tacit: Rynek nieruchomości premium wzrósł o 35% r/r w 2020 r. pomimo pandemii

Według ekspertów EY oraz Tacit Investment, rynek nieruchomości luksusowych w Polsce jest mniej rozwinięty w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w odniesieniu do takich liderów, jak Londyn, Nowy Jork lub Paryż. Fakt ten należy traktować jako atut oraz szansę dla inwestorów i podmiotów zainteresowanych wejściem na polski rynek, biorąc w szczególności pod uwagę dobre perspektywy jego rozwoju w ciągu najbliższych 10 lat. Oznacza to, że inwestowanie w nieruchomości premium w Warszawie staje się bardziej atrakcyjne niż w innych europejskich metropoliach. Spośród analizowanych aglomeracji, Warszawa jest miastem z jedną z najniższych wartości premii za luksus. Niższy wskaźnik oznacza dla inwestorów niższy próg wejścia na rynek nieruchomości ekskluzywnych, w stosunku do innych europejskich metropolii. To także większy potencjał do wzrostów cen w przyszłości. Wskaźnik premii za luksus obniżył się w Warszawie w ciągu ostatniego roku, co oznacza, że ceny w segmencie popularnym rosną szybciej niż w premium.

Przeanalizowano również ceny luksusowych nieruchomości w najpopularniejszych turystycznych destynacjach w Polsce. Nadmorskie kurorty należą do najczęściej odwiedzanych wypoczynkowych miejscowości w kraju, co tworzy dobre warunki do rozwoju rynku nieruchomości luksusowych. Z analiz przygotowanych przez EY wynika, że najdroższe są nieruchomości w Juracie i Jastarni, gdzie za m2 ekskluzywnej nieruchomości trzeba zapłacić od 23 tys. zł do 35 tys. zł. W I poł. tego roku ceny w tych miejscowościach wzrosły w ujęciu rocznym o 14%. Nieruchomości z segmentu premium w Kołobrzegu i Świnoujściu to koszt rzędu 16 tys. do 20 tys. zł/m2. W tych lokalizacjach ceny w ujęciu rocznym utrzymały się na podobnym poziomie, natomiast Władysławowo eksperci EY wskazali jako lokalizację z największym potencjałem do wzrostów, dzięki dużej dostępności terenów inwestycyjnych. W kurortach górskich ceny wahają się od 10 tys. zł/m2 do 30 tys. zł/m2 w Zakopanem, zaś w innych lokalizacjach odnotowano ceny w przedziale od 8 tys. zł do 20 tys.

zł/m2, wymieniono w raporcie.