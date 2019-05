budownictwo 1 godzinę temu

Fadesa Polnord rozpoczęła sprzedaż 144 mieszkań w projekcie Innova Concept

Fadesa Polnord Polska (FPP) rozpoczęła sprzedaż mieszkań w inwestycji Innova Concept we Wrocławiu, podała spółka. Planowany termin oddania kluczy do mieszkań to marzec 2021 r.