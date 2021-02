Faktury ustruktur. i skrócenie zwrotu VAT do 40 dni to koszt 124,5 mln zł w br.

"Skrócenie terminu zwrotu podatku z 60 do 40 dni dla podatników VAT czynnych spowoduje przesunięcie dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w czasie i będzie miało ujemny wpływ na dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Zakładając, że w roku 2021 ze skróconego terminu zwrotu skorzysta 2% podatników, a w kolejnych 1%, to skutek finansowy dla roku 2021 wyniesie - 104,4 mln zł, a dla kolejnych lat - 52,2 mln zł (do roku 2027)" - czytamy w uzasadnieniu.

Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza się możliwość uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby, podano także.