Famed Żywiec dostarczył swój sprzęt do Uzbekistanu, RPA i Bangladeszu

Stoły operacyjne i łóżka szpitalne Famedu Żywiec trafiły do Uzbekistanu, RPA i Bangladeszu, podała spółka. Tym samym do stu wzrosła liczba krajów, do których Famed dostarcza swój sprzęt medyczny.