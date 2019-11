Famur: Kolejny krok w stronę akwizycji podmiotu z segm. hard rock mining w I kw.

"Założyliśmy w strategii, że w 2022 powinniśmy w przychodach wykazać sprzedaż pochodzącą z części hard rock mining. Doszliśmy do wniosku, że rozwój organiczny zabierze dużo czasu i nie niesie zmiany, którą może dać akwizycja - dostępu do nowego rynku" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli uda nam się zidentyfikować podmiot, który były dla nas odpowiedni i w wyniku naszej wewnętrznej analizy dojdziemy do wniosku, że to jest coś, co będzie nam dawało perspektywę rozwoju, to pewnie kolejnym krokiem będzie próba pójścia w kierunku listu intencyjnego lub formuły, która nas zbliży do realizacji tego planu" - wskazał prezes w rozmowie z dziennikarzami.