Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych

Zgodnie z przyjętymi założeniami czas trwania przetargu określono na okres od 6 sierpnia 2019 r. do 21 listopada 2019 r.

"W toku rozpoczętego procesu, zarząd emitenta planuje przeznaczyć do zbycia istotną część nieruchomości nieoperacyjnych należących do Grupy Famur, a stanowiących obecnie majątek zależnej od emitenta spółki celowej - SPV. Aktywa Grupy Famur, przeznaczone do dezinwestycji i nie będące na dzień ogłoszenia przetargu majątkiem SPV zostaną zbyte w formie osobnych transakcji rynkowych nie związanych z realizowanym przetargiem" - czytamy dalej.