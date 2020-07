Far From Home Games chce wejść na New Connect w II kw. 2021 r. (uzup.)

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Far From Home Games zakłada wejście na New Connect w II kwartale 2021 roku, poinformował CEO spółki Andrzej Blumenfeld. Pierwszy projekt Far From Home Games z przewidywanym budżetem produkcyjnym rzędu 5 mln zł nosi roboczą nazwę Project Oxygen.

"W II kwartale przyszłego roku chcielibyśmy zadebiutować na rynku NewConnect, a w I półroczu 2022 roku planujemy debiut naszej pierwszej gry w formule early access" - powiedział Blumenfeld podczas konferencji online.

"Chcemy tworzyć gry, które pozostawią znaczący ślad w historii tego medium. Nasza pasja do gier wideo, oraz przeszłe doświadczenie w tworzeniu ich pcha nas na przód. Chcemy tworzyć zapadające w pamięć gry akcji z silnymi elementami narracyjnymi. Pierwszy projekt spółki Far From Home, który chciałbym zapowiedzieć, nosi nazwę Oxygen" - dodał prezes.

Far From Home Games to nowa spółka na polskim rynku gamingowym. Powstałe w tym roku wrocławskie studio aktualnie obejmuje dziewięcioosobowy zespół developerski. Twórcy mogą pochwalić się doświadczeniem zdobytym przy znanych produkcjach, takich jak 'Dead Island', 'Dying Light', 'Divinity: Original Sin', czy 'Medium'. Zespołem kieruje Andrzej Blumenfeld, programista z 10-letnim doświadczeniem, który pracował m.in. nad 'Dying Light 2' jako Lead Gameplay Programmer, podano.

Firma planuje zwiększanie zatrudnienia, a także będzie korzystać z pomocy podwykonawców poszczególnych elementów w swoich projektach.

Project Oxygen to roboczy tytuł produkcji, wchodzącej w skład gatunku action survival. Gra przeznaczona będzie dla jednego gracza (w planach jest implementacja systemu kooperacji). Oprócz walki o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie istotnym elementem zabawy ma być rozbudowa własnej bazy. Deweloper postawił na realistyczną grafikę wysokiej jakości bazując na silniku Unreal Engine. W pierwszej kolejności produkcja ukaże się na platformie Steam we wczesnym dostępie, docelowo ma jednak być produkcją multi platformową, podano także.

"Założenie studia poprzedził ponad rok prac koncepcyjnych oraz badania rynku. Finalnie zdecydowaliśmy się stworzyć pierwszoosobowy symulator przetrwania w postapokaliptycznym świecie. Mocny akcent chcemy położyć na elementy rozwijania bazy" - wskazał Blumenfeld.

Na dziś Project Oxygen zakłada budżet produkcyjny w wysokości 5 mln zł. Deweloperzy zakładają sprzedaż tytułu w liczbie 750 tys. kopii na platformie Steam. Spółka początkowo zakładała budżet marketingowy w wysokości 1,5 mln zł, ale ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową związaną z pandemią, nie chce obecnie podawać dokładnych kosztów marketingowych.

Spółka zabezpieczyła już fundusze w wysokości 2 mln zł i poszukuje potencjalnych kolejnych dróg finansowania. Biznes plan zakłada doprowadzenie firmy do możliwości samodzielnego finansowania dalszych produkcji.

"Do dzisiaj pozyskaliśmy 2 mln zł. Zamierzamy ubiegać się o wejście na NewConnect już w przyszłym roku. W ocenie zarządu jest to najlepszy kierunek dla studia szukającego swobody twórczej w segmencie AA+" - podsumował prezes.

Marketingowo Far From Home Games zakłada utworzenie silnej społeczności graczy wokół studia. Nadchodzące produkcje mają być zintegrowane z usługami streamingowymi, jak również regularnie aktualizowane. Firma chce również wypuścić swój debiutancki projekt na najnowszej generacji konsol. Więcej szczegółowych informacji o dalszych posunięciach firma ma ujawnić na jesieni tego roku, podsumowano.

Far From Home to wrocławskie studio gamedeveloperskie, którego pracownicy posiadają doświadczenie przy pracy zarówno nad produkcjami AAA jak i indie w firmach takich jak Techland, Larian Studios, Farm 51 czy Bloober Team. Spółka chce skupić się na tworzeniu gier akcji z rozwiniętymi elementacji narracyjnymi. Pierwsza gra studia, powstający na silniku Unreal Engine ,,Project Oxygen", ma należeć do segmentu AA+. W planach wydawniczych przewidziane są jego wersje na PC, PS5 oraz XboX Series X.

