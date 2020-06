Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

"Dwa ostatnie kontrakty z Epicentr K zawarte w grudniu ubiegłego roku, opiewające odpowiednio na kwoty 26 mln euro oraz 8,9 mln euro, były kolejnym elementem strategii inwestycyjnej zamawiającego. Termin rozpoczęcia ich realizacji przypadł jednak w trudnym i bezprecedensowym okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia wywarła istotny wpływ na działalność całej grupy kapitałowej Epicentr K, której ważną częścią jest jedna z największych na Ukrainie detalicznych sieci handlowych, i zmusiła zarządzających do czasowego ograniczenia toczących się procesów inwestycyjnych. Feerum ze zrozumieniem podeszła do tej wyjątkowej sytuacji i - mając na uwadze długofalowy i strategiczny charakter współpracy z Epicentr K - postanowiła zaakceptować propozycję zamawiającego przewidującą redukcję złożonych zamówień o ok. 16,2 mln euro. Propozycja ta została zrealizowana w ten sposób, że zamawiający ograniczył ilość sprzętu nabywanego na podstawie większego z kontraktów - przez co obniżeniu uległa kwota kontraktu z 26 mln

euro do kwoty ok. 18,3 mln euro - oraz wstrzymał realizację jednego z obiektów - co spowodowało rozwiązanie kontraktu na kwotę 8,9 mln euro" - czytamy w komunikacie.