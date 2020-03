Ferro miało 40 mln zł zysku netto, 60,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Grupa Ferro kolejny rok z rzędu osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe pomimo wymagającego otoczenia biznesowego, w szczególności w zakresie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rok 2019 zamknęliśmy przychodami na poziomie 451,3 mln zł, co oznacza wzrost o 11% w ujęciu rok do roku. EBITDA za omawiany okres wzrosła o blisko 17% i wyniosła 66,9 mln zł. Grupa zakończyła rok zyskiem netto na poziomie blisko 40 mln zł, a skorygowanie go o rezerwę związaną ze sporną kwestią podatkową daje kwotę 43,3 mln zł - o 12% wyższą w porównaniu z rokiem poprzednim, podano.