Ferrum ma zamówienia z Izostalu na kwotę 153 mln zł 

"Pierwsze miesiące 2019 roku są dla nas okresem intensywnej pracy, która owocuje dalszym rozwojem. Staramy się o pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym oraz zagranicą. Idziemy w dobrym kierunku. W dużej mierze jest to możliwe dzięki uruchomieniu w czerwcu 2018 roku nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Pozwala ona na duży wzrost produkcji. Chcemy by do końca roku pracowała na pełnych obrotach, wykorzystując 100% zdolności produkcyjnych. Według naszych szacunków nowa linia jest w stanie wyprodukować rocznie nawet 120 tys. ton, co w przypadku Ferrum oznaczałoby podwojenie produkcji" - dodał Kasprzycki.