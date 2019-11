Ferrum miało wstępnie ok. 1,89 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

"Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum wyniósł w okresie 9 miesięcy 2019 r. ok. 10 349 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 361,73 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 109,38 mln zł r/r.