FFiL Śnieżka spodziewa się poprawy rentowności Poli-Farbe w 2020 r.

"Przyszły rok to będzie co najmniej 20% udziału. W tym roku od połowy maja konsolidujemy [sprzedaż węgierskiej spółki], w przyszłym będzie to półtora kwartału więcej, choć I kwartał zwykle nie jest najmocniejszy" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z rentowności w Polsce, na Ukrainie, poprawiła się rentowność na Białorusi i widzimy duży potencjał jeśli chodzi o możliwości poprawy rentowności na Węgrzech. Węgry są na dole tabeli w rentowności, ale my uważamy, że nie ma powodu by rentowność na Węgrzech nie miała być taka jak w Polsce. Ale potrzebujemy co najmniej 2 lata zmian. Pierwszym rokiem, kiedy to będzie zmierzać w stronę rentowności polskiej to wynik za 2022 r." - wyjaśnił prezes.