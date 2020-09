Firma bp będzie nadal inwestować w Polsce w trzy dotychczasowe biznesy

"Centralnym punktem nowej strategii bp jest koncentracja na kliencie, na ofercie mobilności i convenience. Chyba po raz pierwszy firma tej skali postawiła na pierwszym miejscu klienta, a właśnie na tym się w Polsce koncentrujemy, więc z tego punktu widzenia jest to dla nas bardzo korzystne" - powiedział Kucharski w rozmowie z ISBnews podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"We wszystkie będziemy dalej inwestować, choć, oczywiście, należy się spodziewać coraz mocniejszych inwestycji w paliwa czystsze, efektywniejsze, w elektromobilność" - zapowiedział.

Szef bp Polska zwrócił uwagę, że globalnie bp już dzisiaj oferuje 7,5 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych, a w ciągu dekady zamierza powiększyć ich liczbę dziesięciokrotnie, do 70 tys. punktów.

Zastrzegł jednocześnie, że polski rynek nie jest jeszcze przygotowany na gwałtowny rozwój infrastruktury ładowania, co wynika z wciąż niewielkiej liczby samochodów w pełni elektrycznych (ok. 6 tys. pojazdów) czy problemów z mocą przyłączeniową dla stacji ładowania.

"Trochę mi to przypomina sytuację z gazem płynnym LPG sprzed 20 lat. Wtedy ten rynek również miał pewne problemy z wystartowaniem, ale kiedy już się zaczęło, bardzo szybko nastąpił efekt tzw. śniegowej kuli. Tu może być podobnie" - ocenił.

"Stacja paliw to dziś coraz bardziej centrum usługowe. Z tego punktu widzenia możliwość goszczenia na 30-40 minut kierowcy samochodu elektrycznego korzystającego z ładowarki stanowi bardzo interesującą perspektywę" - podsumował.

Na początku sierpnia 2020 roku koncern bp ogłosił nową globalną strategię, zakładającą przekształcenie z międzynarodowego koncernu paliwowego w zintegrowaną firmę energetyczną. Strategia przewiduje ograniczenie emisji z działalności bp o 30-35% do 2030 roku. W tym celu koncern planuje dziesięciokrotnie zwiększyć nakłady inwestycyjne na projekty niskoemisyjne do 2030 roku, w tym ośmiokrotnie do roku 2025.