Firmy odraczają płatności. Oferta Allegro cieszy się wielką popularnością

Na początku lutego Allegro uruchomiło platformę, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać towary z elastycznymi metodami płatności. Już teraz dotyczy to ponad 30 mln ofert.

"Pierwsze prawie 2 tygodnie działania platformy Allegro Biznes pokazują, że zarówno kupujący, jak i sprzedający chętnie korzystają z warunków sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Średnia wartość takich zamówień jest ponad 12 razy większa niż standardowe zakupy biznesowe realizowane do tej pory" - czytamy w komunikacie.

Odroczona płatność dla firm to metoda płatności, dzięki której sprzedający od razu otrzyma zapłatę za fakturę, mimo że kupujący przedsiębiorca odłożył termin płatności - o 21, 45 lub nawet 60 dni.

Dla sprzedającego oznacza to zachowanie płynności finansowej, jak i większą sprzedaż wśród klientów, którym zależy na zapłacie w późniejszym terminie.

Allegro wskazuje, że to duże wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, dla których reguły panujące w handlu tradycyjnym są często trudne do przyjęcia. Szczególnie w dobie pandemii. W tradycyjnym handlu terminy płatności to zazwyczaj maksymalnie 30 dni, a dłuższe wymagają negocjacji z dostawcami i spełnienia narzucanych przez nich warunków.