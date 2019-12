Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

"Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania, które doprowadziły do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego. Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w bardziej regulowanych sektorach. Jest to kolejny silny sygnał umacniający naszą pozycję jako wiarygodnego partnera biznesowego" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.