Forte miało wstępnie 13 mln zł skonsolidowanego EBIT, 27 mln zł EBITDA w II kw.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2019 r. wyniosła 257 mln zł (w tym 14 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie), wobec 258 mln zł w okresie porównawczym 2018 roku (w tym 5,6 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), poinformowano.

"Według zarządu spółki , w II kwartale 2019 roku utrzymuje się negatywny trend na rynku płyty meblowej, czego efektem jest realizowana kilkupunktowa ujemna marża na sprzedaży nadwyżek płyty do podmiotów trzecich. Pomimo dość stabilnych cen surowca drzewnego, ceny osiągane na sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów wytworzenia płyty" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za II kwartał 2019 r. wyniosła 13 mln zł, co oznacza spadek o 45% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. Natomiast szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA wyniosła 27 mln zł, w stosunku do 35 mln zł w II kwartale roku 2018, podano także.