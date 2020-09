Gatnar z RPP: Inflacja będzie podwyższona, blisko granicy odchyleń od celu

"A jako RPP jesteśmy gotowi, by zadziałać" - dodał.

"Jest wiele czynników proinflacyjnych - m.in. ujemna luka produktowa, przy wzroście popytu powoduje wzrost cen. Ceny usług rosną - usługi finansowe wzrosły o 40%, co winduje inflację bazową na 4,3% r/r. Inflacja bazowa jest bardzo wysoka, powyżej górnego pasma odchyleń od celu NBP" - ocenił Gatnar.

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał we wstępnym szacunku (flash) danych, że inflacja konsumencka wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym w sierpniu br. (wobec 3% r/r w lipcu).

"Jeśli chodzi o działania NBP, to skupiliśmy papiery na ok. 100 mld zł -połowa to papiery skarbowe, a połowa - dłużne z BGK i PFR. Wszystkie zastosowane dotychczas przez NBP instrumenty zadziałały" powiedział.