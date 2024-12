Gaz od Trumpa lepszy niż z Rosji? Tak UE zamierza rozbroić republikańską pułapkę

Amerykański gaz to karta, którą przewodnicząca KE sprawnie gra. Z jednej strony stanowi alternatywę dla rosyjskich dostaw morskich, ale też tranzytu rurociągowego przez Ukrainę, który władze w Kijowie zamierzają z końcem roku ostatecznie zakończyć. Z drugiej, może być wytrychem, który pozwoli rozbroić powracającego do Białego Domu Donalda Trupa.

Gazowa krata przetargowa

Przed Europą trudne zadanie. Powrót Trumpa oznacza zmiany reguł przy stole. Republikański prezydent już w kampanii zapowiedział, że obłoży Europę cłami w wysokości od 10 do 20 proc. Wielokrotnie podkreślał swój konfrontacyjny stosunek do relacji gospodarczych z Europą i nacisków w kwestii nakładów na obronność w ramach NATO.

Stany Zjednoczone już są jednym z głównych dostawców LNG do UE. Według danych Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Unia tylko w pierwszej połowie tego roku kupiła 20,9 mln ton LNG z USA, co stanowiło 46 proc. całkowitego importu LNG drogą morską do Europy. Szacuje się, że do końca roku wolumen amerykańskiego gazu sięgnie około 40 mln ton.