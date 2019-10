GE ma porozumienie z MIR ws. rozszerzenia współpracy o rozwój OZE

"Nasz rząd kładzie duży nacisk zarówno na transformację systemu energetycznego, jak i na bezpieczeństwo dostaw energii. Te dwa cele możemy osiągnąć we współpracy z wiodącymi światowymi dostawcami technologii energetycznych. Równie ważne jest zapewnienie udziału polskich firm w tym procesie. Umowa, którą dzisiaj podpisaliśmy, spełnia oba warunki. To także dowód na doskonałe relacje polityczne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, które przekładają się na konkretne efekty biznesowe" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński , cytowany w komunikacie.

"Dziś wspólnie cieszymy się z zacieśnienia współpracy, która pozwoli na jeszcze większe zaangażowanie w rozwijający się polski sektor energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów offshore. Jesteśmy dumni, że stało się to możliwe również dzięki naszemu lokalnemu łańcuchowi ponad 5 000 certyfikowanych dostawców. Przyczyniamy się do redukcji emisji w Polsce, wspierając rząd w procesie transformacji energetycznej" - wskazał prezes GE Power Sp. z o.o. Sławomir Żygowski.

Głównym celem nowej umowy jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej transformacji energetycznej, zawartej w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. W ramach wsparcia projektu rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, obie strony porozumienia wyraziły chęć zapewnienia w Polsce innowacyjnych technologii turbin wiatrowych, które pozwalają obniżyć koszty związane z tym sektorem. Znaczna część umowy dotyczy również większego zaangażowania lokalnych dostawców oraz stworzenia perspektyw dla polskiej bazy produkcyjnej, aby stała się ona światowym liderem dostaw i usług w sektorze offshore.

GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Obecne firma zatrudnia ponad 5 500 osób i zarządza zakładami produkcyjnymi: dwiema fabrykami produkującymi części do silników lotniczych (w Dzierżoniowie i Bielsko-Białej) oraz trzema fabrykami GE Power (fabryka turbin i odlewnia w Elblągu oraz fabryka generatorów we Wrocławiu). Do Grupy GE w Polsce należy także LM Wind Power z siedzibą w Goleniowie, która produkuje łopaty wiatrowe dla elektrowni wiatrowych lądowych i morskich, oraz działające w Warszawie Inżynieryjne Centrum Projektowe (EDC - Engineering Design Center).