Genomtec otrzymał ok. 7 mln zł z NCBR na dostosowanie systemu diagn. do COVID-19

Genomtec otrzymał prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na mobilny system do diagnostyki molekularnej - Genomtec ID, który będzie zdolny wykryć m.in. COVID-19. Całkowita wartość projektu pt. "Opracowanie mobilnej aparatury diagnostycznej do wykrywania COVID-19" wynosi prawie 11 mln zł netto (ok. 2,4 mln euro), w tym 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania z NCBR. Realizacja jest zaplanowana na lata 2020-2022.