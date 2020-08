giełda 1 godzinę temu

GenXone zadebiutuje na NewConnect 25 sierpnia

Akcje GenXone zadebiutują na rynku NewConnect we wtorek, 25 sierpnia, poinformowała spółka. Do obrotu trafi 3 295 000 akcji czterech serii. Wartość nominalna każdej akcji to 1 zł.