Getin Noble Bank udostępnił fintechom środowisko testowe API

"Interfejs ma na celu umożliwienie budowania zaawansowanych technologicznie rozwiązań dostosowanych do potrzeb rynku. GetinAPI daje dostęp do zdefiniowanych w dyrektywie PSD2 nowych rodzajów usług płatniczych świadczonych przez strony trzecie (TPP). Korzystając z interfejsu w bezpieczny sposób i za zgodą klienta, TPP może świadczyć usługę inicjowania płatności (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF)" - czytamy w komunikacie.