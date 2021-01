Ghelamco rozpoczęło przygotowania do budowy biurowca The Bridge w Warszawie

"The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt. UNStudio to uznane na całym świecie biuro architektoniczne założone ponad 30 lat temu w Amsterdamie. Ma ono na swoim koncie wiele docenionych w międzynarodowych konkursach budynków. Wśród nich znajdują się takie ikony jak: Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie, sieć metra w Doha w Katarze czy most wiszący Erasmusbrug w Rotterdamie. Z kolei pracownia Projekt to uznana w Polsce pracownia, która jest m.in. współprojektantem wieżowca Warsaw Spire oraz projektantem biurowca Warsaw UNIT" - czytamy w komunikacie.