Giełda - wyniki spółek. Małe zawodzą, pozytywnie zaskakuje handel

Nie zawsze jest to równoznaczne z pokaźnymi zyskami. Jednym z niechlubnych wyjątków jest Idea Bank, który karty odkrył we wtorek. Choć półrocze bank zakończył stratą, była ona dużo mniejsza niż rok temu. Do tego są widoki na powrót do osiągania zysków, co pokazał wynik drugiego kwartału (1 mln zł zysku).