Na rynkach akcji względny spokój po atakach na rafinerie w Arabii Saudyjskiej

Chociaż po ostatnich, głośnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie na rynkach akcyjnych nie doszło do paniki, to pojawił się istotny element ryzyka geopolitycznego w postaci potencjalnego konfliktu zbrojnego USA z Iranem. To z kolei może mieć wpływ na giełdy w kolejnych tygodniach. Póki co, reakcja inwestorów była relatywnie spokojna - główne indeksy zagraniczne zakończyły dzień ,,na czerwono", jednak nie były to znaczące spadki - niemiecki DAX zniżkował 0,71%, francuski CAC40 stracił 0,94%, a indeksy amerykańskie spadły o 0,3% - 0,5%. Na ich tle wyjątkowo korzystnie przedstawiała się sesja na parkiecie w Warszawie - indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,65%, WIG20 0,77%, a mWIG 0,58%. Neutralnie, ze wzrostem o 0,05% sesję zakończył indeks małych spółek sWIG80.