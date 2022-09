Wraca "indeks szminki". Zaskakujące, co mówi o sytuacji na rynkach finansowych

Indeks szminki to pomysł z czasów recesji z początku lat dwutysięcznych autorstwa Leonarda Laudera, szefa Estee Lauder Cos., amerykańskiego giganta branży kosmetycznej. Lauder zaobserwował wówczas, że sprzedaż szminek rośnie odwrotnie proporcjonalnie do spadków na światowych rynkach. Tłumaczono to tym, że gdy idą trudne czasy, kobiet nie stać na droższe zakupy i rekompensują to sobie, kupując szminki, które są tańsze od nowej sukienki czy butów. Światowy kryzys w latach 2007-09 podważył jednak tę obserwację, bo sprzedaż szminki radziła sobie wówczas równie słabo, jak cała globalna ekonomia.