Glapiński: NBP zakończył procedurę sprowadzania złota do Polski

"Zakończyliśmy procedurę sprowadzania złota do Polski. [...] Mamy 123 ton złota w Anglii i 100 ton w Polsce" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej. Zapowiedział również, że nasze rezerwy złota mogą wzrosnąć za kilka lat.

W lipcu br. Glapiński zapowiadał, że NBP planuje przenieść ok. 100 ton złota z Banku Anglii do swoich skarbców, natomiast pozostałe ok. 129 ton miało pozostać w Londynie i być inwestowane w dotychczasowy sposób.