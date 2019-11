Glapiński: Wzrost PKB może wynieść 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

"To nie czynniki wewnętrzne decydują, że ten wzrost będzie nieco niższy. Z naszego modelu, który bierzemy pod uwagę wynika, że wzrost w 2020 roku może wynieść 3,6%, a w roku 2021 - 3,3%. Ale jeśli będzie wyższy, to nie będziemy jakoś zaskoczeni" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Dodał, że nasze naturalne tempo wzrostu, liczone przez niektórych ekonomistów, to ok. 3,5%, ale podkreślił, że nie przywiązuje do tego wagi.