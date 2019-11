Globalworth kupi biurowce Chmielna 89 w Warszawie i Tischnera Office w Krakowie

Finalizacja transakcji będzie oznaczać, że portfolio Globalworth Poland powiększy się do 23 nieruchomości, oferujących łącznie ponad 600 tys. m2. Firma jest obecna w Warszawie i w głównych miastach regionalnych - Trójmieście, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, podano także. Po zakupie Tischnera Office krakowskie portfolio firmy będzie składać się z czterech nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 144 tys. m2. Z kolei Chmielna 89 powiększy wielkość portfela spółki w Warszawie do prawie 236 tys. m2.

"Doskonała lokalizacja, komfort, zielone rozwiązania oraz duży potencjał do budowania społeczności najemców to wspólny mianownik nieruchomości, które tworzą portfolio Globalworth. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z dojrzałym biurowcem, czy ultranowoczesnym projektem w budowie, nasza decyzja o zakupie za każdym razem jest podyktowana możliwością oferowania wartości dodanej najemcom naszych obiektów. W przypadku Chmielnej 89 kluczowe było także sąsiedztwo Warta Tower, dla której niebawem przedstawimy plan gruntownej modernizacji. To daje nam potencjał do stworzenia nowej, wielofunkcyjnej lokalizacji w samym sercu Warszawy, oferującej 60 tys. m2 powierzchni do pracy i spędzania wolnego czasu. W ten sposób mamy szansę, aby rozpocząć nowy rozdział w historii tego kwartału stolicy" - powiedział zastępca dyrektora generalnego oraz dyrektor ds. inwestycji w Globalworth oraz dyrektor generalny Globalworth Poland Dimitris Raptis, cytowany w komunikacie.