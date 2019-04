Globalworth kupuje Warsaw Trade Tower i Rondo Business Park za ok. 170 mln euro

"Z kolei przejęcie Rondo Business Park w Krakowie ma solidne uzasadnienie strategiczne. Kompleks znajduje się obok zakupionego przez nas w ubiegłym roku Quattro Business Park, tworząc tym samym wiele możliwości synergii pomiędzy tymi nieruchomościami. Jednocześnie transakcja ta powiększa nasze krakowskie portfolio do 100 000 m2 i pozwala nam jeszcze mocniej zaznaczyć obecność Globalworth w stolicy Małopolski. Kraków jest największym rynkiem w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i jednym z największych w Europie, co generuje wysoki popyt na tamtejszym rynku biurowym" - dodał.

Budynek Warsaw Trade Tower, przejęty za ok. 133 mln euro, to 38-piętrowa wieża biurowa zlokalizowana na warszawskiej Woli i jeden z najwyższych wieżowców w stolicy. WTT oferuje 45 400 m2 powierzchni najmu brutto, oddając do dyspozycji najemców również atrakcyjne przestrzenie wspólne, które w większości zostały zmodernizowane. Wśród firm, które mają w WTT swoją siedzibę znajduje się m.in. firma AXA (największy najemca budynku), American Express, Leroy-Merlin i Mattel, podano w materiale.