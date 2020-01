finanse 1 godzinę temu

GO TFI wnioskuje do KNF o ponowne rozpatrzenie kar pieniężnych

GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) po przeanalizowaniu uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie nałożonych na towarzystwo kar pieniężnych. Jednocześnie towarzystwo 19 grudnia 2019 r. zaskarżyło w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podało TFI.