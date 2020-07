Google uruchomił 2. edycję europejskiego akceleratora startupów w Warszawie

"Ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji europejskiego akceleratora Google dla startupów. Tegoroczna edycja, otwarta dla młodych firm z całej Europy, będzie prowadzona przez zespół Google for Startups Campus w Warszawie. Ponad 3-miesięczny program skierowany jest do startupów, które wykorzystują technologię, aby odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stoi świat w obecnej sytuacji. Dodatkowo Google uruchamia programy wsparcia dla założycieli startupów będących przedstawicielami niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych" - czytamy w komunikacie.

W tegorocznej edycji od 10 do 12 europejskich startupów, które zakwalifikują się do programu prowadzonego przez zespół w Warszawie, będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznego zdalnego wsparcia od Google. Obejmie ono m.in. warsztaty i spotkania mentorskie z inżynierami Google i ekspertami zewnętrznymi, pomoc w rozwoju produktu oraz kompetencji menedżerskich założycieli, a także dostęp do produktów i wiedzy technicznej Google oraz kredytów do wykorzystania na usługi Google Cloud, podano także.

"Tym razem inicjatywa skierowana jest do startupów w fazie wzrostu, które mają siedzibę w Europie lub Izraelu, zespół składający się z ponad 10 osób, a także potencjał do rozwijania zastosowania produktów Google lub wiedzy technicznej (chmury, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego) do rozszerzania działalności firmy. Przedsiębiorstwa aplikujące powinny wykorzystywać technologię jako odpowiedź na współczesne problemy dotyczące np. służby zdrowia, edukacji, finansów, handlu, przekazywania informacji, pracy zdalnej, dostaw żywności, lub zapewniać usługi dla sektorów B2B/ B2C" - czytamy dalej.

