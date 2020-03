GovTech Polska: Dziś rusza hackathon poświęcony epidemii COVID-19

"Zagrożenia są czasem, w którym potrafimy się jednoczyć ponad podziałami i granicami - państwowymi i pokoleniowymi - by działać na rzecz wspólnego dobra. Zapraszam wszystkich deweloperów, ekspertów i pasjonatów technologii by z wirusem walczyli także w cyberprzestrzeni" - powiedział premier Mateusz Morawiecki , cytowany w komunikacie.

Hackathon powstał w odpowiedzi na ogromną liczbę spontanicznych zgłoszeń programistów i firm technologicznych chcących wesprzeć rząd w walce z wirusem. Jest rezultatem współpracy GovTech Polska, programu funkcjonującego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mającego na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego oraz DO OK S.A - polskiej spółki technologicznej o zasięgu międzynarodowym - członków założycieli Software Development Association Poland, wyjaśniono.