Gowin: Maksymalne wsparcie dla gmin górskich może wynieść po 8 mln zł

Wsparcie to będzie mogło trafić do gmin górskich (takich gmin jest według GUS około 200) na początku lutego 2021 r.

"Każda z tych gmin [...] otrzyma dwojakiego rodzaju wsparcie. Po pierwsze, samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości . [...] Rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje [...] związane z branżą turystyczną. Łącznie na te inwestycje dla gmin górskich rząd zdecydował się przeznaczyć około czy nawet przeszło 700 mln zł. Tutaj górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł" - powiedział Gowin podczas konferencji prasowej.

Środki te mają trafić do gmin górskich w ciągu miesiąca. Uchwała w tej sprawie może zostać przyjęta już na najbliższym (albo przyszłotygodniowym) posiedzeniu rządu.

"Te środki, o których mówimy dzisiaj, ten dodatkowy miliard złotych, adresowany do gmin górskich, trafi do nich najprawdopodobniej już na początku lutego. Najpierw musimy przyjąć uchwałę Rady Ministrów. Będę wnioskował o uzupełnienie porządku obrad jutrzejszego posiedzenia rządu. Następnie gminy będą miały parę tygodni na złożenie tych wniosków. Bezzwłocznie potem środki trafią do gmin górskich" - podkreślił Gowin.