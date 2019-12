GPW Benchmark: Po sesji 20 XII zmiany w indeksach WIG30 i sWIG80

Amrest zastąpi w indeksie WIG30 i WIG30TR spółkę PKP Cargo, a spółki opuszczające sWIG80 i sWIG80TR to Polwax, Skarbiec i Work Service, podano również. W skład indeksów sWIG80 oraz sWIG80TR wejdą Unimot, Datawalk i Selvita.

"To dla nas bardzo dobra wiadomość. Od wielu kwartałów podejmujemy wzmożone wysiłki w zakresie komunikacji z inwestorami prowadząc bardzo otwartą politykę informacyjną oraz pracujemy nad wzrostem obrotów naszymi akcjami. Co równie ważne - udowadniamy, że jesteśmy

dobrze działającą, wzrostową spółką, która działa zgodnie z zapowiedziami. Cieszymy się, że inwestorzy to doceniają, co widać w zwiększonym zainteresowaniu akcjami" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

GPW Benchmark podała ponadto, że w indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział spółki PKOBP zostanie ograniczony do 15%, w indeksach mWIG40 i mWIG40TR udział spółki INGBSK zostanie ograniczony do 10%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały spółek PKOBP oraz PKNORLEN zostaną ograniczone także do 10%.