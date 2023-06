Kurs akcji STS poszedł w górę. Wszystko przez nowe informacje

Entain CEE zawiadomił we wtorek o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji STS Holding. Cena jednej akcji w wezwaniu wyniesie 24,80 zł. Kurs akcji zareagował gwałtownie i w środę rano za akcję STS-u płacono już 24,15 zł, gdy we wtorek na zamknięcie było to jeszcze 21,50 zł.