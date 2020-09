GPW przejmie giełdę w Armenii? Podpisano porozumienie

– Nawiązanie przez GPW współpracy z Centralnym Bankiem Armenii to historyczny moment i dobra wiadomość dla obu stron porozumienia. Wiele sektorów w Armenii jest niedoinwestowanych, co oznacza, że kraj ten ma duży potencjał wzrostu. A to właśnie inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego, szczególnie w krajach wschodzących – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.