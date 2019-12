giełda 36 minut temu

Graj Legalnie: Obroty bukmacherów wzrosną o 29% r/r do ok. 6,7 mld zł w 2019 r.

Legalnie działający bukmacherzy wygenerują ok. 6,7 mld zł obrotów w 2019 r., wobec ok. 5,2 mld zł rok wcześniej i 3,4 mld zł w 2017 r., szacuje Stowarzyszenie "Graj legalnie". Do budżetu państwa z tytułu podatku od gier bukmacherzy wpłacą za bieżący rok ok. 806 mln zł, a za 2020 - w zależności od scenariusza - od 948 do 1 005 mln zł.